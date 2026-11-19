A l'occasion de ses 20 ans, la revue fait le bilan de deux décennies qui ont transformé l'histoire de l'art. Alors que le monde connaît de grands bouleversements, quels changements ont affecté la pratique de la discipline, quels nouveaux courants sont apparus, quelles manières de penser l'art et son histoire ont disparu ? Les "tournants" sont parfois de véritables changements de direction, parfois de simples modes passagères. Il s'agira de faire un bilan de cette période et de tirer quelques lignes prospectives afin d'imaginer la revue Perspective du futur.