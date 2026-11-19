Jacinto et Nicolasa retrace les malheurs de deux Indiens rarámuris originaires de la célèbre Sierra des Tarahumara mexicaine, qui se rendent à la police municipale la plus proche de leur lointain village respectif. Jacinto, un jeune père, va y signaler un meurtre qu'il aurait commis lui-même, et Nicolasa, une mère, va y déclarer la disparition de son fils ! Mais les autorités ne fournissent aucune réponse satisfaisante, demandant à Jacinto de revenir demain et encore demain, et suggérant à Nicolasa de mobiliser sa propre communauté pour retrouver son enfant. Ces deux monologues s'entrelacent et explorent les hypothétiques conditions du meurtre commis par Jacinto et l'éventuel motif de l'enlèvement du fils de Nicolasa. L'administration policière s'affiche comme un monstre protégé par une muraille infranchissable, qui ne laisse aucune chance aux justiciables de plaider leur cause, et ce à double titre : d'une part, parce que justice et loi ne font pas bon ménage, et d'autre part, en raison de la langue hybride entre espagnol et langue originaire. Ainsi, cette pièce fait état de populations minorisées et négligées par les institutions qui régissent le Mexique.