Qu'y avait-il aux origines de Terra Amata ? Lewis Trondheim et Joann Sfar s'attaquent à cette épineuse question, accompagnés de Grégory Panaccione. De quoi tout connaître sur la genèse du Donjon... Fraîchement possesseurs de la parole, les animaux profitent de ce nouveau pouvoir pour s'organiser en communautés. Problème : les carnivores ont tendance à utiliser les herbivores comme repas. Il est temps d'imposer quelques règles à cette organisation... et de trouver d'autres sources d'alimentation. Pourquoi pas en redéfinissant les rapports de force avec leurs anciens maîtres, orcs et elfes ?