Découvrez un récit inédit de la saga de James Cameron, qui se déroule avant les événements du film Avatar : La Voie de l'eau, porté par le scénariste Ethan Sacks (Star Wars, Old Man Hawkeye) et le dessinateur Salvatore Porcaro (Dragonero). Après avoir défendu leur planète natale, Pandora, et repoussé les terriens il y a quinze ans, les Na'vi ont retrouvé une vie paisible. Jake Sully a fondé une famille avec Neytiri. En dépit de cette paix retrouvée, Jake sait que l'ADR va revenir en force. La vie de son peuple adoptif et de sa famille étant en jeu, Jake va devoir mener les Na'vi au combat une fois de plus ; cette fois, face à un nouvel ennemi encore plus redoutable...