Un livre sans langue de bois sur une justice belge aux abois. Luc Hennart est une figure haute en couleur du paysage judiciaire belge. Durant 35 ans, il a servi la justice comme juge d'instruction, conseiller à la cour d'appel, président de cours d'assises et président du tribunal de première instance de Bruxelles. Homme d'action, son franc-parler et son noeud papillon ont forgé sa réputation, autant que sa profonde humanité, son indépendance et ses combats pour faire avancer la justice, quitte à déplaire. Aujourd'hui retraité, il pousse un cri d'alarme : le pouvoir judiciaire est mort. Comment le réinventer ? Dans ce livre coup de poing, il revient aux fondamentaux et aborde sans détours les questions qui secouent le monde judiciaire : fermeture des prisons, dépénalisation des stupéfiants, lenteur de la justice, intelligence artificielle, bavures policières, l'opinion du juge. Plus qu'un réquisitoire, il propose des pistes concrètes pour la justice de demain, loin des solutions illusoires. Le tout, étayé de souvenirs, anecdotes et procès emblématiques, des tueries du Brabant au procès des attentats de Bruxelles.