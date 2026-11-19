LA PHILOSOPHIE AU COUR DU STUDIO GHIBLI Les films d'animation produits par le studio Ghibli ont pour point commun un imaginaire qui continue de faire rêver ! Qu'ils soient signés Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Yoshifumi Kondô... ils parviennent à séduire un public de plus en plus large, qui apprécie, au-delà de la forme, la liberté ressentie à travers leurs histoires. Dans cet ouvrage illustré, Ivan Taveau analyse des concepts philosophiques explorés dans chacun de ces 25 films : notre rapport au monde matériel et spirituel avec Princesse Mononoké, à la survie avecLe Tombeau des lucioles, à la santé avec Mon voisin Totoro, à l'antinomie avec Le Château ambulant... Passionné de Ghibli et étudiant en philosophie, Ivan Taveau réussit à faire dialoguer les grands philosophes et le monde enchanteur de Ghibli. Avec ce livre, la philosophie se rouvre à l'imaginaire !