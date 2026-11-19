Alors que la nécessité d'anticiper l'avenir pour répondre aux besoins de transitions des territoires constitue un enjeu majeur, le relever est complexifié par le renforcement des crises et incertitudes. C'est dans ce contexte que l'auteur introduit et développe la notion d'anticipation territoriale, en explorant son potentiel pour soutenir et accélérer les dynamiques de transitions. Tirant le bilan des figures historiques d'anticipation territoriale, il propose un cadre renouvelé ainsi que de nouvelles modalités d'anticipation adaptés aux enjeux contemporains auxquels les territoires sont confrontés.