Les relations entre culture, arts et métiers connaissent aujourd'hui une intensification remarquable, portée par des initiatives innovantes mises en oeuvre tant dans les organisations publiques que privées. Ces expérimentations, souvent inédites, visent à renouveler les modes d'apprentissage, à stimuler la créativité et à accompagner les transformations organisationnelles. Cet ouvrage se propose d'explorer l'impact de la culture et des arts, en particulier à travers le prisme des technologies émergentes, sur l'évolution des métiers et les dynamiques de transformation des organisations. A l'heure où le développement rapide de l'intelligence artificielle reconfigure en profondeur les pratiques professionnelles, ces enjeux revêtent une importance stratégique majeure. Issu des travaux du réseau interdisciplinaire M, ce livre rassemble des contributions provenant de champs variés (sciences humaines, management, sciences de l'information et de la communication, design, sociologie, sciences de gestion et technologies numériques). Cette pluralité d'approches permet d'éclairer les recompositions contemporaines du travail et les nouvelles formes d'apprentissage qui les accompagnent.