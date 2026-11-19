Contrairement aux animaux, les végétaux n'ont guère profité de l'essor récent de l'histoire culturelle. Leur étude touche pourtant à de nombreux domaines de la vie quotidienne, du monde des savoirs, de l'imaginaire et des représentations. Il est temps de s'y intéresser en commençant par ceux qui sont les mieux documentés : les arbres, les fleurs, les fruits. Parmi ces derniers, la pomme occupe en Europe le premier rang : c'est le fruit par excellence, celui dont la symbolique est la plus riche parce que totalement ambivalente. C'est par elle qu'il convient de commencer.