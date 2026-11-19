Contrairement aux animaux, les végétaux n'ont guère profité de l'essor récent de l'histoire culturelle. Leur étude touche pourtant à de nombreux domaines de la vie quotidienne, du monde des savoirs, de l'imaginaire et des représentations. Il est temps de s'y intéresser en commençant par ceux qui sont les mieux documentés : les arbres, les fleurs, les fruits. Parmi ces derniers, la pomme occupe en Europe le premier rang : c'est le fruit par excellence, celui dont la symbolique est la plus riche parce que totalement ambivalente. C'est par elle qu'il convient de commencer.
Par
Michel Pastoureau Chez
Ecole nationale des chartes
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