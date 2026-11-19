Dans un contexte de profondes mutations du travail et des organisations publiques, l'engagement des agents apparaît comme une condition essentielle de la qualité du service rendu et de la performance collective. Mais comment mobiliser durablement des professionnels confrontés à l'accélération des transformations ? Comment redonner du sens, renforcer la confiance et raviver l'envie d'agir au sein des organisations publiques ? A travers une approche pluridisciplinaire, cet ouvrage explore les dynamiques de l'engagement dans la fonction publique. Les auteurs croisent analyses théoriques, études de terrain, retours d'expérience et témoignages de praticiens issus d'univers variés : administrations centrales, collectivités territoriales, secteur hospitalier, armée, services de secours ou encore monde associatif. Au fil des contributions se dessine une réflexion collective sur ce qui fait tenir les organisations humaines dans la durée. Sens de l'action, reconnaissance, responsabilité, collectif, confiance entre agents et institutions : autant de ressorts essentiels qui nourrissent l'engagement, mais dont les fragilités révèlent également les risques de désengagement. A la fois ouvrage de réflexion, recueil d'expériences et outil de compréhension pour l'action, ce livre propose des perspectives innovantes pour penser le management public à l'heure des grandes transitions. Il s'adresse aux cadres, chercheurs, étudiants et praticiens qui souhaitent mieux comprendre les dynamiques humaines au coeur des organisations publiques et les conditions d'un engagement durable.