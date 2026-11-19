L'autisme sans déficience intellectuelle reste encore largement méconnu et n'est parfois diagnostiqué qu'après des années, voire des décennies, de décalage, de fatigue ou de questionnements. Comment le définir ? Comment se manifeste-t-il dans la perception, la communication, les études, le travail, les relations ou le rapport à soi ? Que change un diagnostic tardif ? Centré sur l'âge adulte, ce livre croise connaissances scientifiques, expériences vécues et réflexion sur l'inclusion pour éclairer la diversité des parcours autistiques et penser des environnements plus accessibles.
Par
Hélène Vial Chez
Presses Universitaires Blaise-Pascal
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