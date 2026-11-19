L'autisme sans déficience intellectuelle reste encore largement méconnu et n'est parfois diagnostiqué qu'après des années, voire des décennies, de décalage, de fatigue ou de questionnements. Comment le définir ? Comment se manifeste-t-il dans la perception, la communication, les études, le travail, les relations ou le rapport à soi ? Que change un diagnostic tardif ? Centré sur l'âge adulte, ce livre croise connaissances scientifiques, expériences vécues et réflexion sur l'inclusion pour éclairer la diversité des parcours autistiques et penser des environnements plus accessibles.