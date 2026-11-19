- Un univers mêlant magies élémentaires et des liens avec un bestiaire de créatures fantastiques. - Une saga pleine d'aventure, dans une quête d'acceptation et de compréhension de soi. - Une histoire sur la protection de la nature et la deconstruction des idées reçues. Dans un monde où les divinités de l'eau, du feu et de l'électricité sont vénérées, seuls certains élus sont touchés par le Lien d'Eapsou. Choisis par des créatures marines, ils deviennent Monstres Capitaines et sont les seuls capables d'affronter la mer. Leah et Lieven se rendent à Lariapoli pour tenter de sauver Eevan et s'exprimer devant le Grand Conseil. Ils veulent y convaincre les Monstres Capitaines que les dragons doivent être protégés, et non chassés. Mais rien ne se passe comme prévu. Durant l'audience, Xalili annonce avoir trouvé le sanctuaire d'Hissera, dernier refuge pour les dragons de l'eau. La menace d'une guerre enfle, face à ce Monstre Capitaine qui ne reculera devant rien pour dominer les océans. Cependant, il ne se doute pas que le grimoire d'Eapsou qui a refait surface va donner des explications à Leah et Lieven pour naviguer jusqu'à la lance du dieu. Et il se pourrait bien que l'artefact puisse offrir une solution radicale pour contrer Xalili. Encore faudra-t-il que Leah et Lieven soient capables d'accepter l'inimaginable : et si la meilleure façon de sauver le monde aquatique serait de mettre fin au Lien d'Eapsou ?