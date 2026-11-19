Lève la malédiction, et tu sauveras ta famille... Arabella fait partie d'une famille de sorcières aussi puissantes que redoutables. Alors, quand sa soeur se fait enlever par les faës sans qu'on sache ce qui lui est arrivé, et qu'elle en revient brisée, à peine vivante, sa mère n'a qu'une seule idée en tête : la vengeance. Folle de rage, elle lance une malédiction sur le Peuple faë : désormais, et alors que les naissances y sont déjà rares, chaque enfant s'évapore quelques minutes après avoir vu le jour. Sept ans plus tard, Arabella et les siens sont devenus les ennemis jurés du Peuple, tandis que sa mère a disparu. Quand la jeune sorcière échoue à contrer la malédiction et à sauver un nouveau-né du sort qui l'attend, elle est jetée aux cachots par la reine de la cour d'été, qui lui propose un marché qu'elle ne peut refuser : si elle veut sauver sa famille d'une mort certaine, elle devra retrouver sa mère et lever la malédiction. Accompagnée d'un garde et armée de son courage, Arabella se lance dans une quête épique au péril de sa vie, où chaque pas dissimule un nouveau danger, où secrets comme faux-semblants se mêlent aux mensonges. Et pour tenter de vaincre ses ennemis et libérer sa famille, elle pourrait bien compter sur la présence d'un allié aussi inattendu que mystérieux à ses côtés, un faë dont le charme ne la laisse pas insensible...