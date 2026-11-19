Qu'est-ce qu'un argument ? Quand y a-t-il argumentation ? Ces deux questions résonnent l'une dans l'autre et constituent le fil rouge de cet ouvrage. Leur ampleur appelle une approche interdisciplinaire et polyphonique. Ce sont ainsi pas moins de 11 spécialistes de stature internationale - philosophes, rhétoriciens ou encore linguistes - qui se retrouvent dans ces lignes pour batailler sur quelques uns des fronts où se déclinent ces interrogations pratiques sur les limites de la rationalité humaine. On y croise les insouciantes bouteilles à la mer du raisonnement quotidien, lancées comme sans y penser dans nos interactions verbales ordinaires, mais aussi ces récits ou même de simples mots clefs incitant à prendre parti, comme le label théorie du complot en communication politique. On aborde le besoin d'ajustement des contours d'un argument aux interlocuteurs présents et celui de garants clarifiant l'opportunité du raisonnement. Sans oublier la pluralité de l'action humaine, depuis les modalités de l'engagement des enfants - ou tout simplement d'autrui - dans le jeu des raisons jusqu'à la survivance de biais genrés privilégiant les "grosses voix" .