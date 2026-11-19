Comment fonctionnait le cinéma français dans les années 1970 et 1980 ? Qu'est-ce qu'un assistant réalisateur ? Le livre répond à ces deux questions et se lit comme un roman, car il rend compte de toutes les péripéties qui jalonnent les tournages et parcourt une époque qui apparaît aujourd'hui comme héroïque. L'auteur a travaillé avec des cinéastes comme Robert Enrico, Bertrand Tavernier, Yves Boisset, Alexandre Arcady, Joseph Losey, sur des films comme Le Vieux Fusil, Coup de torchon, Un dimanche à la campagne, La Truite, Le coup de Sirocco... Les films ne meurent jamais est une ode au travail d'équipe et à l'interaction entre création et production. Cet ouvrage pourra être lu aussi bien par celles et ceux qui ont connu cette époque, que par la nouvelle génération, qui découvrira grâce à Jean Achache les secrets de fabrication d'un film. Le livre relate enfin une autre aventure extraordinaire : celle du défilé du bicentenaire de la Révolution sur les Champs-Elysées le 14 juillet 1989, dont le concepteur était Jean-Paul Goude et dont Jean Achache était l'assistant.