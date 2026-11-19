Les Eléments pour la généalogie de la morale sont à coup sûr le livre le plus maltraité de Nietzsche. Régulièrement coupé de l'environnement dans lequel il est destiné à s'insérer, qui en explique l'économie particulière et en définit l'objectif, absolutisé et traité en monade sans portes ni fenêtres, cet ouvrage est fréquemment assimilé, sans plus de finesse, à une manière de système en modèle réduit - organisation dont l'idée même est fermement récusée par ce penseur foncièrement anti-systématique. On a souvent espéré y trouver un ouvrage qui permettrait de se dispenser de la lecture des autres - dont Nietzsche signale pourtant d'emblée que la connaissance est indispensable pour entrer dans celui-ci. Loin d'être un résumé du parcours de Nietzsche, les Eléments pour la généalogie de la morale en sont au contraire une étape circonscrite. Loin d'en être l'apothéose, ce livre est plutôt l'adieu précédant un nouveau départ : explicitement conçu comme un appendice à Par-delà bien et mal, il constitue le dernier temps d'une phase que Nietzsche considère comme étant seulement le "prélude" à sa philosophie, les ultimes précisions d'un bilan avant le tournant que constitue une nouvelle tranche de travaux, d'une autre nature, la mise en oeuvre effective de la tâche de législation axiologique qu'il entendra lancer avec les textes de 1888.