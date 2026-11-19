A l'occasion des 80 ans de William Sheller, cet ouvrage réunit pour la première fois les textes qu'il a écrits et interprétés, et met en lumière leurs multiples références littéraires. "Ca tient souvent à presque rien" : les premiers mots de "Dans un vieux rock'n'roll" traduisent l'art de l'écriture tel que le pratique William Sheller. Quelques images qu'il faut laisser venir, des paysages nimbés de rêve, des impressions fugaces, une impalpable nostalgie, l'art de la suggestion qui laisse bien des choses dans l'ombre. Au-delà de leur indissociable lien avec la musique, les chansons de William Sheller composent une oeuvre d'une remarquable richesse littéraire, portée par une écriture où se rencontrent poésie, imaginaire et émotion. Chaque texte est accompagné d'une analyse qui met en lumière les grands thèmes, les procédés d'écriture et les multiples résonances littéraires traversant l'univers shellerien. De la mélancolie de l'absence aux paysages du rêve, des figures mystérieuses aux échos de Baudelaire, Verlaine, Cocteau ou des surréalistes, se dessine une oeuvre d'une profonde cohérence. Ce livre invite ainsi à redécouvrir William Sheller sous un jour nouveau : celui d'un écrivain dont les chansons, lues autant qu'écoutées, composent un véritable parcours poétique.