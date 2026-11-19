- Un des rares ouvrages à proposer un panorama complet des formalités à accomplir après un décès. - Des informations fiables et détaillées pour faire face au décès d'un proche dans une période difficile ou les décisions doivent souvent être prises dans l'urgence. - Des repères clairs et pratiques : calendrier des démarches à accomplir, fourchettes de prix des principales dépenses, modèle de devis-type de pompes funèbres ... - Un chapitre dédié à la règlementation sur la fin de vie et les soins palliatifs