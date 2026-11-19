A partir de l'examen des dimensions linguistiques, métriques, idéologiques et historiographiques, elle évalue les enjeux mémoriels de l'épopée et revisite les débats sur la poétique virgilienne. L'enquête met en évidence la construction littéraire d'une mémoire collective et l'édification d'une romanité encore en devenir à l'aube du principat augustéen. En suivant les voix du narrateur, du lecteur, les jeux d'échos textuels et les commentaires antiques et modernes, l'ouvrage suggère la redécouverte d'une oeuvre d'une richesse interprétative millénaire et ouvre de nouvelles pistes pour comprendre la puissance narrative de Virgile.