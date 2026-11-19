L'acteur ne joue pas un personnage : il réagit à un monde Après L'acteur et la cible, best-seller vendu à 25. 000 exemplaires, Declan Donnellan poursuit sa réflexion sur l'art de l'acteur avec un livre essentiel : non pas une méthode, non pas un manuel, mais une manière neuve de penser le jeu, la présence et la vie sur scène. Au coeur de cette approche : l'espace. Non pas seulement le décor, le plateau ou la salle, mais tout ce qui entoure, presse, menace, nourrit ou déstabilise le personnage. Vingt ans après L'acteur et la cible, Declan Donnellan revient avec un ouvrage majeur sur le théâtre et le jeu de l'acteur. Né des réflexions menées avec Nick Ormerod et nourri par les entretiens avec Lucie Dawkins, The Actor and the Space prolonge les grands thèmes de son précédent livre sans les figer en doctrine : l'auteur refuse l'idée d'une méthode close, d'un système ou d'un mode d'emploi, et propose plutôt des "clés" pour débloquer le travail en répétition. L'idée centrale est simple et puissante : un acteur ne joue pas d'abord un personnage, il réagit à un espace. Quand une scène paraît morte, ce n'est pas nécessairement que l'acteur manque d'émotion, d'énergie ou d'intention ; c'est souvent que le personnage n'est pas encore "branché" sur son espace. Le livre invite donc à déplacer le regard : ne plus chercher ce que le personnage "ressent" abstraitement, mais observer ce qu'il voit, ce qui le menace, ce qu'il tente de réparer, ce qu'il exclut, ce qui surgit hors champ, ce qui change autour de lui. A travers Macbeth, mais aussi Shakespeare, Tchekhov, Caravaggio, Beckett ou la vie quotidienne, Donnellan montre que le théâtre naît d'une lutte permanente : les personnages tentent de contrôler un monde qui leur échappe. L'espace n'est jamais neutre, il change sans cesse, oblige à réagir, à franchir des seuils, à affronter des surprises. C'est cette instabilité qui donne vie au jeu. Declan Donnellan est l'un des grands metteurs en scène britanniques contemporains. Né en Angleterre en 1953 de parents irlandais, il grandit à Londres, étudie l'anglais et le droit au Queens' College de Cambridge, puis est appelé au barreau au Middle Temple en 1978 avant de se consacrer au théâtre. En 1981, il fonde avec le scénographe Nick Ormerod la compagnie Cheek by Jowl, devenue l'une des compagnies de théâtre internationales les plus reconnues. Depuis sa création, Cheek by Jowl a présenté ses spectacles dans plus de 400 villes et 50 pays, avec des productions en anglais, italien, français et russe. Son travail se caractérise par une attention centrale portée à l'acteur, au mouvement, à la relation au texte et à l'espace scénique. Ses mises en scène de Shakespeare, Tchekhov, Racine, Middleton ou Pouchkine ont été jouées dans le monde entier. Nick Hern Books souligne que son théâtre a été vu à travers le globe, notamment avec des productions marquantes comme As You Like It, Ubu Roi ou Boris Godunov. Auteur de L'acteur et la cible, ouvrage devenu une référence internationale pour les comédiens et metteurs en scène, Declan Donnellan prolonge sa réflexion dans The Actor and the Space. Le manuscrit indique que ce nouveau livre est né après les confinements liés au Covid et qu'il développe, sans les renier, les thèmes de L'acteur et la cible, tout en refusant de se présenter comme une méthode ou un manuel de règles. Avec L'acteur et l'espace, Donnellan propose une pensée du théâtre fondée sur une idée forte : l'acteur ne doit pas chercher à "fabriquer" un personnage de l'intérieur, mais à réagir à l'espace qui l'entoure. Ce livre s'impose ainsi comme une nouvelle contribution majeure à la pédagogie du jeu et à la réflexion contemporaine sur l'art de l'acteur.