Pierrot le fou est un film irradiant, dont la liberté et l'invention esthétique ont marqué plusieurs générations de cinéastes. Godard l'a tourné au milieu des années 1960 comme une apothéose lyrique de la première période de son parcours de création. Ce livre s'appuie sur les précieux documents de travail dont on dispose pour chaque étape de sa conception et de sa fabrication, au jour le jour, heure par heure. Ce n'est pas une analyse refroidie du film comme objet fini. On y chemine séquence par séquence avec ce qui se passe dans la tête du cinéaste au moment où il fait tous les choix simultanés qui vont donner naissance à cette oeuvre vive.