" Ce livre est une libre conversation entre un avocat et un journaliste qui ont suivi assidument les audiences des deux procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne. Deux procès houleux où un ancien président de la République est accusé d'avoir pactisé avec un régime terroriste pour financer une partie de sa campagne présidentielle. Deux regards intimes, deux analyses complémentaires, des questions parfois sans réponses sur l'affaire la plus toxique et certainement retentissante de la Ve République. "