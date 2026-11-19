Un soir à Shibuya, une altercation entraîne l'arrestation d'un Français de vingt-deux ans vivant à Tokyo. Il découvre alors le quotidien de la détention japonaise : les interrogatoires, les règles minutieuses, les journées qui se ressemblent et cette politesse constante qui accompagne jusqu'aux gestes les plus contraignants. Dans cet univers où presque tout est organisé à sa place, les détails prennent une importance inattendue. Un rayon de soleil, une lettre venue de France, une conversation avec un codétenu ou un simple éclat de rire suffisent parfois à transformer une journée. Entre observations, rencontres, humour et réflexions, La Sonate inexistante raconte une expérience singulière de la prison japonaise. Mais aussi ce qui se passe après, lorsque la porte s'ouvre et que les habitudes de la liberté doivent, elles aussi, se réapprendre.