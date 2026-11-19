Minh, lycéen à Saïgon, est interné dans un camp de travail, puis expulsé vers la France qui l'accueille comme réfugié politique. Départ vers une terre inconnue, sans bagage. Comment régénérer ses racines coupées ? Il devra s'adapter à de nouvelles moeurs, accéder au savoir et garder l'espoir de rencontrer un bonheur éternel tel que l'amour. Dans les années 1980, à l'ombre de la guerre froide, la société est en proie à des bouleversements de conscience. A Paris, de la terminale au campus universitaire de Jussieu, puis à Bordeaux, Minh apprend à vivre au milieu d'une jeunesse en plein questionnement. Obstiné, ayant foi en la vie, il trace sa voie. De belles âmes l'amènent vers d'autres expressions, à travers la liberté, le romantisme, la musique et le bien-être. Puis s'ouvre la porte de l'amour. Une femme l'invite dans son univers captivant de douceur occidentale dans lequel ils partagent leurs ravissements. La fusion corps et âme les conduit sur un chemin de renaissance.