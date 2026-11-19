Cette recherche part d'un constat simple : avoir une formation en sociologie ne garantit pas forcément un emploi au Mali. Les jeunes diplômés doivent composer avec l'insuffisance d'emplois stables, la précarité et la faible reconnaissance du métier. A partir d'une démarche ethnographique, l'étude s'appuie sur des observations et des entretiens réalisés auprès de vingt-deux étudiants et diplômés issus de différentes institutions, notamment l'Université Yambo Ouologuem de Bamako, l'Université de Ségou et l'Ecole Normale Supérieure. Les parcours montrent des choix motivés par la passion, la famille, une réorientation ou simplement les circonstances. Peu à peu, les cours, les stages et les enquêtes aident à construire une identité professionnelle. En plus d'un emploi, la réussite signifie se sentir utile, reconnu et capable de valoriser ses compétences.