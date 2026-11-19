Alban Divan, professeur d'art et de littérature, mène une existence rangée jusqu'à sa rencontre avec Elias, un jeune artiste aussi brillant qu'insaisissable. Entre les deux hommes s'installe une relation singulière qui ébranle peu à peu les certitudes d'Alban et le pousse à réinterroger son identité, son rapport aux autres et à la création. De la ferveur parisienne aux silences de l'exil, l'art cesse d'être un simple sujet d'étude pour devenir un véritable chemin de transformation. Traversé par une tension constante entre la quête de soi et l'altérité, ce roman explore avec finesse la frontière où la rencontre de l'autre révèle notre propre vérité. Avec La feuille emporte le vent, Pierre Gey signe un premier roman captivant, à la croisée du récit psychologique et de la quête poétique.