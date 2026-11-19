Les villes-ports sont singulières car elles ne tirent pas leur force des services rendus à leur environnement proche et donc d'une position de place centrale, mais plutôt de flux exogènes, d'origine ou de destination souvent lointaines, qu'elles traitent comme points de rupture de charge, mais aussi comme lieux de transformation et d'échanges. Elles seraient "prédestinées" , du moins pour les plus puissantes, à s'intégrer dans le réseau des grandes villes globales qui s'est affirmé dans la mondialisation contemporaine. Ce livre aide à comprendre la complexité des métiers de la rupture de charge, inscrits dans un espace tridimensionnel (mer, port et hinterland) et qui ont profondément évolué au cours du temps, en particulier récemment avec la conteneurisation. Il permet également de saisir l'ampleur des métamorphoses de certaines villes passées des activités de transport aux fonctions immatérielles d'intermédiation commerciale et financière.