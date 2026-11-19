Peut-on changer le destin des siens sans perdre ce qui nous unit ? A Balaya, Diouma et Aïcha grandissent côte à côte. Ni les années, ni les épreuves, ni la distance ne défont leur amitié. Lorsque leurs chemins se rejoignent, un même désir les anime : mettre leurs ambitions au service de leurs villages. Mais entre le rêve partagé et l'engagement, les obstacles se multiplient. A mesure que leurs responsabilités grandissent, la fidélité à leurs origines et la quête du bien commun les mettent à l'épreuve. Jusqu'où pourront-ils aller ensemble, et à quel prix ? A la croisée du roman d'amour et du récit d'engagement, Destins croisés explore la force des liens et des convictions face aux exigences du pouvoir. Une aventure humaine portée par l'espoir de laisser aux autres davantage que le souvenir de son passage.