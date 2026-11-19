Retraçant l'obsession d'un immigré africain de rejoindre coûte que coûte l'Europe, cette oeuvre révèle la manière dont celui-ci finit par y arriver avant de renier sa propre identité au profit d'une prétendue intégration, devenant ainsi un être hybride. L'oeuvre met également à nu les visées obscures des compatriotes femmes restées en Afrique, lesquelles abusent sans remords de ces immigrés dans le seul dessein de fouler elles aussi le sol européen.
Par
Wadzi romaric Koumba-ngoma Chez
Editions L'Harmattan
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