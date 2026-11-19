Retraçant l'obsession d'un immigré africain de rejoindre coûte que coûte l'Europe, cette oeuvre révèle la manière dont celui-ci finit par y arriver avant de renier sa propre identité au profit d'une prétendue intégration, devenant ainsi un être hybride. L'oeuvre met également à nu les visées obscures des compatriotes femmes restées en Afrique, lesquelles abusent sans remords de ces immigrés dans le seul dessein de fouler elles aussi le sol européen.