L'influence de la presse sur la politique, parfois, se fait tout aussi forte, sans sembler pour autant préméditée. C'est là que se place l'intéressant livre de Madeleine Mbongo Mpasi, qui analyse de façon extensive la couverture par la presse congolaise de l'élection présidentielle de 2011. S'appuyant sur un important appareil scientifique, elle met en évidence la véritable ellipse qu'ont faite, consciemment ou non, les principaux organes de presse. Etude à l'appui, elle établit qu'ils ont omis de nourrir les campagnes d'une bonne partie des candidats à la présidence. Ainsi, elle démontre comment la presse avait déjà choisi son président une année avant l'élection présidentielle de 2011, en République démocratique du Congo. Philippe Maarek, professeur émérite, Université Paris-Est Créteil (UPEC)