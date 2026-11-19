Cet ouvrage historique, politique et journalistique explore les relations de longue date entre l'Union soviétique et les Khmers rouges, mouvement ultracommuniste arrivé au pouvoir au Cambodge en 1975. Les Khmers rouges sont généralement associés aux répressions de masse perpétrées durant leur règne au Kampuchéa démocratique, jusqu'en 1979. Pendant longtemps, l'URSS a cherché à entretenir des relations amicales et mutuellement avantageuses avec les communistes khmers. Cet aspect de l'histoire des Khmers rouges demeure pratiquement inconnu du grand public. Le contenu de cet ouvrage s'appuie sur diverses sources et sur des éléments factuels, notamment des documents provenant de l'ambassade de l'URSS, puis de la Russie, à Phnom Penh.