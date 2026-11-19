La géopolitique de la Russie ne se réduit ni à ses frontières ni à ses armées. Elle s'enracine dans une histoire longue, des choix énergétiques et technologiques, une culture stratégique et un récit national souvent mal connus. A partir d'une grille transdisciplinaire, l'ouvrage expose l' "abécédaire" de la Russie : puissance, sécurité, voisinages, espaces d'influence, récit national et éclaire les reconfigurations actuelles, d'Eurasie à l'Arctique, en passant par les espaces postsoviétiques. Clair et pédagogique, il met en perspective les instruments d'action (énergie, numérique, soft power) et propose des repères solides pour comprendre la logique d'ensemble qui guide Moscou sur la scène internationale. En plaçant le temps long au coeur de l'analyse, le livre replace aussi les relations russo-africaines, du XVI ? siècle à nos jours, dans les recompositions contemporaines. Ce regard africain assumé montre pourquoi ces liens politiques, économiques, sécuritaires et culturels pèsent sur les équilibres mondiaux. Illustré d'exemples concrets, l'ouvrage donne des clés immédiates pour décrypter la stratégie russe et ses effets sur le reste du monde, et aide le lecteur à situer l'actualité rapide dans des cycles plus profonds.