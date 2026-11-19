L'autobiographie de Christian Dior, publiée en 1956, témoigne de la vie de la maison de haute couture qui révolutionna la mode de l'après-guerre. Rééditée à l'occasion des 80 ans de la première collection Dior, enrichie d'une préface d'Olivier Gabet, de chronologies, ainsi que d'une iconographie réunissant les plus grands noms de la photographie de mode, elle se révèle un véritable précis de l'esprit Dior. Peu avant sa mort soudaine en 1957, Christian Dior, alors au faîte de sa gloire, entreprit de publier ses Mémoires dans lesquels, avec humour et style, il retrace le destin exceptionnel d'un homme qui, inconnu un jour, célèbre dans le monde entier le lendemain, révolutionna la mode. Rien, pourtant, ne semblait l'y prédestiner. C'est sur le tard qu'il s'initie à la gravure de mode, puis travaille avec les plus grands. En 1946 naît la maison Christian Dior. Christian Dior a alors 41 ans. Quelques mois plus tard, sa première collection rencontre un succès immédiat et éclatant : son existence en sera irrémédiablement bouleversée. C'est ce parcours hors du commun que, dans un style surprenant d'élégance, Christian Dior nous fait découvrir. Il nous invite à passer les portes du 30, avenue Montaigne pour assister à la naissance d'une collection ou pénétrer dans les coulisses d'un défilé. Et, surtout, il dit ses intuitions géniales, avoue ses doutes, ses audaces, son obsession du détail et du travail soigné, tout ce qui en fit l'un des plus grands noms de la haute couture. "Un texte aussi élégant que ses robes". Vogue "Un livre culte : Christian Dior ou la philosophie du goût". Les Inrockuptibles