Les coulisses d'un don hors du commun. L'histoire des disparus n'a jamais fini de nous parler et de nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Grâce à son don de médium, Virginie Lefebvre vient en aide aux proches des défunts. L'ancienne policière s'y consacre désormais à plein temps en organisant des consultations et des conférences dans toute la France. Mais lorsqu'elle tisse le pont entre le monde des vivants et l'au-delà, le dialogue avec les âmes s'immisce dans son quotidien. Comment concilier un tel don avec une vie de famille ? Dans un récit sincère et touchant, Virginie Lefebvre se livre sur les situations les plus émouvantes et les visites les plus inattendues qu'elle a été amenée à gérer dans son métier.