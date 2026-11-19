Une analyse passionnante de la justice et du droit dans les séries. Dans les séries, la justice est un thème récurrent. Depuis longtemps, les réalisateurs ont choisi le tribunal comme décor et des dossiers sont devenus des trames. La fiction se nourrit de procès. Les avocats , les magistrats et, plus généralement, tous les acteurs du monde judiciaire , sont représentés sur le petit écran. Les séries de justice , dont certaines sont des oeuvres majeures, livrent un message passionnant. A travers les exemples choisis dans cet ouvrage, au-delà de l' histoire juridique qui accompagne parfois leur réalisation, il s'agit de démontrer tout l'intérêt des séries quand elles se saisissent de la justice. En divertissant, en favorisant la réflexion, les séries suscite une démarche critique. Le talent et l'imagination des réalisateurs ne cessent jamais. L'étude de la justice dans les séries ouvre ainsi de riches perspectives. Elle est une formidable ressource pour les amateurs de séries et les juristes, étudiants, universitaires, praticiens et, bien sûr, pour tous ceux qui s'intéressent au domaine juridique. Thibault de Ravel d'Esclapon est maître de conférences HDR à l'Université de Strasbourg.