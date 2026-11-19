Un jardin, un homme, une femme, deux arbres et un serpent... Peu de récits ont autant marqué notre imaginaire que celui d'Adam et Eve. Mais que dit réellement le texte de la Genèse ? Pourquoi le jardin d'Eden est-il aussi appelé "jardin des délices" ? Que signifie l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Pourquoi un fleuve s'y divise-t-il en quatre bras ? Qui est le serpent ? Pourquoi des chérubins et une épée flamboyante en gardent-ils finalement l'entrée ? Pour éclairer ces énigmes, Christophe Rico revient aux mots du texte hébreu, aux anciennes traductions de la Bible et aux premiers commentaires juifs et chrétiens. Il fait ainsi entendre quinze siècles de lectures, de l'Antiquité au Moyen Age, et exhume de nombreux textes méconnus. Beaucoup d'entre eux sont ici traduits pour la première fois en français. Cette immense tradition interprétative jette une lumière inattendue sur le récit des origines. Car le jardin d'Eden n'est pas seulement le décor de la faute originelle. Les arbres, le fleuve, le serpent, l'homme et la femme qui peuplent ce récit traversent toute la Bible et en éclairent le sens comme le mouvement. Une enquête philologique et exégétique au coeur de l'un des textes les plus mystérieux et les plus féconds des Ecritures. Linguiste, docteur en grec ancien et habilité à diriger des recherches, Christophe Rico enseigne à l'Institut Polis ainsi qu'à l'Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem. Auteur de nombreux travaux savants et de manuels pédagogiques, il a notamment publié, aux Editions du Cerf, Le traducteur de Bethléem. Le génie interprétatif de saint Jérôme à l'aune de la linguistique.