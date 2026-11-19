Résistant, pédagogue visionnaire, aventurier de la foi : Michel Menu (1916-2015) fut tout cela à la fois. Pour des milliers de jeunes, il fut surtout un maître, un guide, un éveilleur. Héros flamboyant de la Seconde Guerre mondiale, il organise un réseau de renseignement et d'évasion avant de participer à la libération de l'Alsace. Après-guerre, il révolutionne le scoutisme français, faisant de l'aventure et de la fraternité les fondements d'une éducation exigeante. Au début des années 1970, il crée les "Goums" , ces raids sur les terres arides du Larzac où la marche, le dépouillement et la prière invitent à retrouver l'essentiel. Chrétien ardent, penseur de la post-modernité et précurseur de l'écologie humaine, Michel Menu n'a cessé de dénoncer les mirages de la société de consommation pour défendre une vie plus simple, plus fraternelle et plus intense. Par son charisme, ses intuitions et la force de son exemple, il a marqué plusieurs générations en quête de sens et d'engagement. Première biographie consacrée à cette personnalité hors du commun, Michel Menu, Une vie à pleine puissance retrace le destin d'un homme qui fit de sa vie une aventure et de la transmission une vocation. Agrégée de lettres, Isabelle Talvande est professeur au collège Stanislas à Paris. Elle participe à l'aventure des Goums depuis 1998.