A la croisée des traditions bâtisseuses et des découvertes scientifiques contemporaines, Architecture de l'invisible. Traité d'architecture quantique propose une exploration des dimensions sensibles et vibratoires qui façonnent les lieux habités. L'ouvrage naît de cette observation : certains espaces apaisent, élèvent ou inspirent, tandis que d'autres génèrent malaise, dispersion ou fatigue, indépendamment de leurs seules qualités techniques. Cette expérience commune révèle l'existence d'une relation profonde entre l'être humain et l'espace. A partir de cette observation, l'auteure invite le lecteur à élargir le regard porté sur l'architecture. Le bâtiment y apparaît comme un noeud de relations entre la matière et le lieu, entre la terre et le ciel, entre les mémoires d'un lieu et les aspirations de ceux qui l'habitent. L'architecture devient alors un art de la résonance, attentif aux forces visibles autant qu'aux dynamiques plus discrètes qui traversent les territoires et les consciences. Le traité parcourt les grandes traditions architecturales de l'humanité, des temples antiques aux cathédrales gothiques, des architectures sacrées orientales aux mégalithes occidentaux, afin de mettre en lumière une connaissance ancienne des correspondances entre espace, cosmos et expérience humaine. Cette traversée historique dialogue avec les questionnements contemporains issus de la phénoménologie de la perception, ouvrant la voie à une compréhension renouvelée de l'acte de bâtir. Loin d'un manifeste théorique, l'ouvrage revient constamment aux gestes concrets du projet : lire un site, orienter un bâtiment, choisir une géométrie, travailler la lumière, les matériaux, les flux ou l'acoustique. Chaque réflexion nourrit une pratique architecturale attentive à la qualité de présence des lieux et à leur capacité à soutenir l'équilibre physique, émotionnel et spirituel de leurs habitants. Architecture de l'invisible esquisse ainsi les fondements d'une architecture consciente des forces qui traversent le monde. Entre héritage des savoirs anciens et ouverture vers les paradigmes émergents, ce traité propose une vision de l'architecture comme médiation, comme dialogue entre le visible et l'invisible, comme recherche d'une harmonie renouvelée entre l'être humain, son environnement et le cosmos.