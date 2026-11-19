Détendez-vous en coloriant 45 illustrations sur le thème du manga. Entrez dans l'univers varié et amusant du manga ! Ninja, guerrier épique, gangsters, apprentis agents secrets ou encore jeunes étudiants romantiques... 45 illustrations mystères à dévoiler petit à petit, à l'aide de vos crayons de couleur ou feutres à alcool ! Coloriez en respectant les palettes de couleurs pour révéler les images qui se cachent derrière les chiffres. Retrouvez les versions colorisées en fin d'ouvrage.