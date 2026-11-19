Mina, la quarantaine, a trois enfants et une habitude tenace : s'oublier. De peur de décevoir, elle dit oui quand elle voudrait dire non, accepte peu, et espère encore moins. En amour comme au travail, elle essaye toujours de répondre au besoin de l'autre, jusqu'à oublier les siens et les alertes de son corps. Le jour où le diagnostic tombe, un cancer du sein, tout bascule. Entre examens et traitements, une quête s'impose : trouver du sens et reprendre du pouvoir sur son corps. Entourée de ses proches, et de cette amitié ambiguë qui ne mène à rien, elle avance à tâtons dans un combat qui la dépasse. Au coeur de l'épreuve, une rencontre aussi inattendue qu'intrigante va remettre en cause ses certitudes. Mina n'y croit pas vraiment. Mais elle n'a rien à perdre. Et si prendre soin de soi, c'était sublimer ses fêlures plutôt que les cacher ?