Manga succombe au charme de Sita, sans se douter que cette liaison passionnée cache un piège soigneusement orchestré par Ayanda. Ce qui semblait n'être qu'une aventure interdite devient bientôt le point de départ d'une redoutable machination. Dans un univers où les apparences dissimulent les pires intentions, mensonges, corruption et trahisons menacent de faire voler en éclats l'équilibre familial. Les alliances se nouent, les secrets s'accumulent et les ambitions se déchaînent, au mépris de toute morale. Entre passion, vengeance et soif de pouvoir, une seule certitude demeure : lorsque les masques tomberont, personne n'en sortira indemne.