Les poèmes auraient des pétales comme les fleurs ? Oui, sans aucun doute, et comme elles, ces pétales ont des formes et des couleurs différentes. Beaucoup chantent l'amour et l'âme à son tour. Et quand on dit âme, on célèbre l'Esprit et la Vérité qui font vivre, en silence et loin du bruit. Ce silence est propice aux interrogations sur soi-même et aux souvenirs, joyeux ou douloureux. La joie s'exprime dans les danses, les chants et les mélodies. Des secrets se dévoilent et mettent le voile sur du non-dit des violences de tout genre, car les pétales ont aussi des voix qui accusent et qui crient. Les pétales ne se conçoivent pas sans la poésie, la parole qui débouche sur des mises en parallèle des langues et font réfléchir sur sa langue maternelle. Certains pétales font prendre conscience de l'évolution de notre monde et mettent en garde contre un monde déshumanisé où le manque du respect de l'autre et du partage s'avère devenir catastrophique. Et comme les semences des fleurs voyagent avant de devenir des fleurs, ces pétales font des voyages à pied, en avion ou à vélo. Il y a des pétales qui font pleurer et d'autres qui font rire. En somme, il y a des pétales pour tous les goûts.