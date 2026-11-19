Crise climatique, épuisement des ressources, extinction de masse : les sciences sociales évoluent désormais dans un monde traversé par la destruction écologique. Ces bouleversements ne sont pas sans effet sur la recherche : ils ébranlent nos façons d'enquêter, notre rapport au terrain, aux personnes enquêtées, à l'écriture, et peut-être à la science elle-même. Que deviennent les sciences sociales lorsque l'horizon du progrès cède la place à celui de la fin ? En mêlant réflexions méthodologiques et épistémologiques, témoignages de terrain et récits incarnés, cet ouvrage montre comment la catastrophe environnementale reconfigure nos objets de recherche, nos modes de collaboration, notre relation au savoir. Il donne à lire une génération de chercheuses et chercheurs qui interrogent leurs pratiques sans renoncer à l'exigence scientifique, et qui composent avec l'incertitude, l'engagement et la nécessité de penser autrement.