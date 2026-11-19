Pourquoi est-il si difficile de partir, de dire non ou simplement de se protéger face à certaines relations ? Parce que les violences psychologiques ne s'imposent pas toujours avec brutalité. Elles s'installent lentement, par petites touches, jusqu'à brouiller les repères, enfermer dans la culpabilité et réduire peu à peu la liberté de choisir. Loin des conseils simplistes et des injonctions toutes faites, les auteurs proposent une approche profondément humaine, centrée sur une question essentielle : comment reprendre sa liberté sans se trahir ni se mettre davantage en danger ? A travers des témoignages, des situations concrètes et des outils accessibles, ils décryptent les mécanismes de l'emprise psychologique dans la sphère intime comme dans le monde professionnel. Ce livre vous aidera à reconnaître les stratégies de manipulation, à comprendre leurs effets et à retrouver des marges de manoeuvre pour poser des choix conscients et respectueux de vous-même. Un ouvrage clair, sensible et engagé, pour mettre des mots sur des violences encore trop souvent banalisées et renouer, pas à pas, avec soi-même.