Pour la première fois rassemblés dans une édition intégralement illustrée, les six romans de Guy de Maupassant sont réunis en un album relié et illustré, doré sur tranche, avec tranchefile et signet. Une nouvelle référence du label " Bibliothèque des classiques ", qui regroupe des chefs-d'oeuvre à prix accessible, à offrir ou collectionner. La première intégrale entièrement illustrée, à offrir ou à s'offrir ! Les six romans de Maupassant composent moins un cycle qu'une série de variations sur quelques hantises et imposent une rapidité d'exécution héritée du journalisme. Une vie (1883) pose un regard lucide sur la condition féminine, la prison du mariage et le fossé entre les chimères de la jeunesse et l'usure du temps. Dans Bel-Ami (1885), c'est l'arrivisme social et la corruption des milieux parisiens qui deviennent laboratoire : Georges Duroy, escroc aux sentiments, aventurier sans scrupule, y gravit grâce aux femmes les échelons de la société. Pierre et Jean (1887) resserre l'enquête sur le mensonge intime, la filiation blessée et l'injustice du destin. Mont-Oriol , la même année, déplace le monde des affaires dans le décor d'une station thermale et offre une comédie sociale grinçante où la nature capitule devant l'argent. Dans Fort comme la mort (1889), les intrigues mondaines cèdent le pas à l'angoisse de la décrépitude et de la dépossession. Notre coeur (1890), enfin, décrit l'épuisement d'un amour qui ne trouve pas sa place dans un monde où les liens se font et se défont au gré des caprices. A travers ces destins, Maupassant met en scène une humanité qui se débat entre le rêve et le réel, le corps et le coeur, l'argent et les sentiments, la soif d'ascension et la fatalité de la chute. L'intensité de cette oeuvre impitoyable annonce les plus grandes réussites du siècle suivant. Cette édition reproduit 278 illustrations et gravures de Ferdinand Bac, André Brouillet, Géo Dupuis, René Lelong et Auguste Leroux.