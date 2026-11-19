"L'affaire des Dappes a une gravité exceptionnelle en ce que, poussée jusqu'au bout, elle deviendrait inévitablement un conflit européen". Ces mots, écrits en 1861 par le correspondant du Journal de Genève à Londres, donnent la mesure d'un différend que l'on serait tenté de croire anecdotique. La vallée des Dappes, située dans le Jura vaudois, n'est en effet qu'un territoire de 17 km à peine habité. Pourtant, elle a constitué une véritable pomme de discorde entre la France et la Suisse pendant plusieurs décennies (1798-1863). Mais comment expliquer qu'un si petit territoire ait suscité tant de controverses sur une aussi longue période ? Derrière ce conflit en apparence dérisoire se cachent en réalité des enjeux bien plus importants : la souveraineté de la Suisse face à la France, la difficile construction de l'Etat fédéral et la concurrence entre les intérêts économiques et la montée du sentiment national. Fruit d'un travail de recherche inédit mené dans les archives suisses et françaises, cet ouvrage retrace pour la première fois dans sa globalité l'histoire de ce contentieux méconnu. Entre diplomatie internationale, rivalités intercantonales et instrumentalisation politique, l'affaire des Dappes constitue ainsi un véritable fil conducteur pour mieux appréhender l'histoire de la Suisse au cours d'un XIXe siècle en pleine effervescence.