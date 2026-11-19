Comment l'Etat régule celles et ceux qui vivent aux marges de la société ? Entre politiques sociales et sécuritaires, leur quotidien se déploie dans un environnement institutionnel complexe où s'entrecroisent assistance et répression. Cet ouvrage propose le concept de "marginalité affiliée" pour désigner des personnes ni totalement désaffiliées ni pleinement intégrées, qui circulent entre aide sociale, structures à bas seuil d'accessibilité, intervention policière et prison. Leur position les place en insécurité sociale, tout en les faisant apparaître comme source potentielle d'insécurité. L'analyse des politiques de sécurité sociale et civile met en lumière les tensions d'un Etat social réorienté vers l'activation, qui relègue en marge celles et ceux qui échappent à ses dispositifs. Loin de se retirer, l'Etat suisse reconfigure ses modes d'action, déléguant certaines missions à des partenaires mais tout en renforçant ses instruments de contrôle.