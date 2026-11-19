La livraison de repas à domicile s'est subrepticement immiscée dans les habitudes de consommation des ménages suisses. Depuis le milieu des années 2010, des plateformes numériques sont apparues pour orchestrer les échanges entre livreur·euses, restaurateur·rices, et consommateur·rices. Aux premiers elles offrent une source de revenus, aux seconds une clientèle, et aux troisièmes un service. Mais derrière l'apparente fluidité de ce modèle "gagnant-gagnant" , les rouages de cette nouvelle économie ne tournent pas sans friction. Les consommateur·rices sont-ils et elles rois ? Les livreurs·euses exploité·es ? Et les restaurateur·rices sous pression ? Ou sont-ils et elles tous et toutes finalement grugé·es par la plateforme ? Et au-delà des utilisateur·rices directement impliqué·es, quels sont les effets de ce marché sur les villes et leur aménagement ? Le livre a pour ambition de répondre à ces questions en prenant pour point de départ une enquête sociologique menée au coeur de cette industrie. Il dépeint la situation actuelle en Suisse sous toutes ses facettes : des dynamiques de développement des plateformes aux conditions de travail sur le terrain, en passant par la mutation du secteur de la restauration et le profil des consommateur·rices.