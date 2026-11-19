Comment transformer d'anciens bâtiments vides en nouveaux lieux de vie ? Pourquoi investir dans des foncières immobilières, sociales et solidaires et penser intérêt général ? Comment proposer des logements abordables, des habitats évolutifs, partagés, intergénérationnels ? Quels sont les tendances et les défis de la régénération urbaine et ceux. du patrimoine ? Autour du triptyque transformer/habiter/innover, Olivier Marin éclaire de façon vivante, à partir de réalisations concrètes et de témoignages d'acteurs de la fabrique de la ville, l'émergence de ces nouveaux modèles pour bâtir, réhabiliter, décarboner, investir, financer, vivre et habiter autrement. Logements solidaires, initiatives locales, réhabilitation du bâti existant... Accélérons le mouvement ! Journaliste, rédacteur en chef, Olivier Marin est spécialisé dans l'immobilier et le logement pourle groupe Figaro (Figaro Immobilier, Figaro Immoneuf, Propriétés Le Figaro). Chroniqueur à France Info "Info Immobilier" , il intervient régulièrement dans les médias et anime des conférences sur les enjeux autour de la fabrique de la ville.