" Je suis un vieux petit garçon. Les grandes personnes m'ennuient à mourir. " Un regard nouveau sur un grand comique au tempérament secret, qui n'aimait rien tant que cultiver son jardin. Tout le monde connaît le gendarme de Saint-Tropez, le chef d'orchestre de La Grande Vadrouille , l'industriel furibond de Rabbi Jacob . Mais derrière les colères, les grimaces et les éclats de rire, qui était vraiment l'homme ? Issu d'une famille espagnole installée en France, pianiste de bar sous l'Occupation, longtemps cantonné aux petits rôles au théâtre comme au cinéma, Louis de Funès a mis plus de vingt ans à conquérir le sommet. Derrière ce phénomène comique se cachait en réalité un grand timide, d'une profonde sensibilité, éternel anxieux animé par une quête de perfection, mais aussi très attaché à sa famille, passionné de musique et de jardinage. A travers les témoignages, souvenirs, anecdotes savoureuses de ceux qui ont partagé la route de " Fufu ", Philippe Durant nous entraîne dans les coulisses d'une aventure humaine exceptionnelle. De ses années de galère à ses triomphes aux côtés de Bourvil, Jean Gabin, Gérard Oury ou Jean Girault, il révèle un artiste plus secret, complexe et attachant que jamais.